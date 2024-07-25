Рада приветствовать Вас в нашем виртуальном офисе. Мы готовы предложить Вам современные решения сложных задач.

Специализация компании — экологическое проектирование, аутсорсинг и выполнение лабораторно-инструментальных исследований для предприятий.

Благодаря нашей работе, Ваше предприятие сможет с гораздо меньшими затратами (как временными, так и финансовыми) проходить проверки и согласовывать всю необходимую документацию в государственных органах.

Мы собрали команду высококлассных профессионалов с огромным опытом работы в контролирующих органах, в том числе в Роспотребнадзоре.

И можем утверждать, что для нас нет нерешаемых задач!