Рада приветствовать Вас в нашем виртуальном офисе. Мы готовы предложить Вам современные решения сложных задач.
Специализация компании — экологическое проектирование, аутсорсинг и выполнение лабораторно-инструментальных исследований для предприятий.
Благодаря нашей работе, Ваше предприятие сможет с гораздо меньшими затратами (как временными, так и финансовыми) проходить проверки и согласовывать всю необходимую документацию в государственных органах.
Мы собрали команду высококлассных профессионалов с огромным опытом работы в контролирующих органах, в том числе в Роспотребнадзоре.
И можем утверждать, что для нас нет нерешаемых задач!
Наименование: ООО «А.С. ПРО ИНЖИНИРИНГ»
ИНН: 1000016228
КПП: 100001001
ОГРН: 1241000002803
Расчётный счёт: 40702810325000007241
Банк: КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО СБЕРБАНК
БИК банка: 048602673
Корр. счёт банка: 30101810600000000673
ИНН банка: 7707083893
КПП банка: 100102001