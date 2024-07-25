испытательная лаборатория и проектный офис

  • мы работаем во всех регионах России и странах ближнего зарубежья

ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Современные решения сложных задач
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Разработка аудит и консалтинг экологических проектов любой сложности в короткие сроки и по разумной цене.

  • Работаем во всех регионах России и странах ближнего зарубежья

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У нас вы можете заказать как комплексное сопровождение вашего предприятия, так и отдельные необходимые вам услуги, связанные с экологией, охраной природы и здоровьем человека.

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Консультации по использованию земельных участков

от 5.000 ₽

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Консультации по изменениям установленной санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

от 5.000 ₽

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Разработка и согласование плана мероприятий при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)

от 15.000 ₽

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Разрешительные документы в сфере водопользования

от 25.000 ₽

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Разработка отчетов об инвентаризации источников загрязнения

от 25.000 ₽

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Разработка проекта нормативно допустимых сбросов (НДС)

от 50.000 ₽

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Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

от 90.000 ₽

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Подготовка проекта зон санитарной охраны (ЗСО)

от 90.000 ₽

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Подготовка раздела "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" (ПМООС) в проекте строительства

от 90.000 ₽

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Разработка проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ)

от 90.000 ₽

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Подготовка отчётов об инженерно-экологических изысканиях (ИЭИ)

от 120.000 ₽

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Услуги испытательной лаборатории

от 250 ₽

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почему мы?

Предлагаем понижающие коэффициенты в ценообразовании услуг, а также бесплатные дополнительные услуги при комплексных заказах.

Все работы выполняются специалистами с более чем 18-летним опытом работы в Роспотребнадзоре.

Мы гарантируем 100%-ное согласование всех проектов в контролирующих органах.

Используем аккредитованную лабораторию для выполнения необходимых исследований и замеров.

Предоставляем гибкие сроки выполнения работ, включая возможность выполнения в кратчайшие сроки.

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Наши специалисты подробно расскажут вам об услугах. Произведут предварительный расчет стоимости и дадут рекомендации.

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Анна Зыкова

руководитель компании ООО «А.С. ПРО ИНЖИНИРИНГ».

Рада приветствовать Вас в нашем виртуальном офисе. Мы готовы предложить Вам современные решения сложных задач.

Специализация компании  — экологическое проектирование, аутсорсинг и выполнение лабораторно-инструментальных исследований для предприятий.

Благодаря нашей работе, Ваше предприятие сможет с гораздо меньшими затратами (как временными, так и финансовыми) проходить проверки и согласовывать всю необходимую документацию в государственных органах.

Мы собрали команду высококлассных профессионалов с огромным опытом работы в контролирующих органах, в том числе в Роспотребнадзоре.

И можем утверждать, что для нас нет нерешаемых задач!

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Ваша безопасность и стабильность бизнеса - наш приоритет. Не ждите до последнего момента, избегайте рисков. Свяжитесь с нами и мы возьмём все заботы на себя.

Кто наши клиенты?

Строительные организации и предприятия ЖКХ

Предприятия пищевой промышленности

Проектные и экологические организации

Организации энергетической отрасли

Логистические и складские компании

горнодобывающие и нефтянные компании

С нами сотрудничают

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Контакты

ИНН
1000016228
ОГРН
1241000002803
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Наименование: ООО «А.С. ПРО ИНЖИНИРИНГ» 
ИНН: 1000016228
КПП: 100001001
ОГРН: 1241000002803
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